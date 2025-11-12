İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Hesablama Palatası: İSF-nin büdcə layihəsində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar yoxdur

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:19
    Hesablama Palatası: İSF-nin büdcə layihəsində investisiya fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar yoxdur

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) sərbəst vəsaitlərinin investisiyaya yönəldilməsi ilə bağlı məlumatlar Fondun 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı qanun layihəsində əks etdirilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının layihəyə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu hal dövlət vəsaitlərinin şəffaflığı və hesabatlılığı baxımından natamamlığa, eyni zamanda icmal büdcənin gəlir və xərc parametrlərinin təhrif olunmasına səbəb olur.

    Fondun investisiya fəaliyyəti ölkə Prezidentinin 2023-cü il 17 aprel tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İşsizlikdən sığorta fondunun sərbəst vəsaitinin investisiyaya yönəldilməsi və investisiya gəlirlərindən istifadə edilməsi Qaydası" ilə tənzimlənir.

    Bununla belə, Hesablama Palatası vurğulayır ki, bu fəaliyyət üzrə büdcə qanunlarında göstəricilərin təqdimat formatı və strukturu hələ hüquqi cəhətdən müəyyən edilməyib, bu da dövlət vəsaitlərinin uçotunda və hesabatlılığında boşluqlar yaradır.

    Hesablama Palatası İşsizlikdən Sığorta Fondu rəy sənəd
    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Son xəbərlər

    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    14:37

    Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti