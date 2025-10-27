Счетная палата: В 4,6 тыс. квартир доля теплоснабжения ниже 20%

В Баку в 213 зданиях количество квартир, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 10 и менее на каждое здание.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита соответствия в АО "Азеристиликтеджхизат" в рамках рабочего плана на 2025 год.

Согласно документу, в целом в 4 670 квартирах доля пользователей услуг теплоснабжения не превышает 20%.

Такая ситуация связана с тем, подчеркнули в Счетной палате, что на протяжении многих лет модернизация системы теплоснабжения и расширение абонентской базы не осуществлялись на должном уровне.