    Счетная палата: В 4,6 тыс. квартир доля теплоснабжения ниже 20%

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 17:21
    Счетная палата: В 4,6 тыс. квартир доля теплоснабжения ниже 20%

    В Баку в 213 зданиях количество квартир, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 10 и менее на каждое здание.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита соответствия в АО "Азеристиликтеджхизат" в рамках рабочего плана на 2025 год.

    Согласно документу, в целом в 4 670 квартирах доля пользователей услуг теплоснабжения не превышает 20%.

    Такая ситуация связана с тем, подчеркнули в Счетной палате, что на протяжении многих лет модернизация системы теплоснабжения и расширение абонентской базы не осуществлялись на должном уровне.

    Счетная палата теплоснабжение ОАО "Азеристиликтеджхизат" аудит
