Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdır
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 16:23
Bakıda ümumilikdə 213 binada istilik təchizatı xidmətlərindən istifadə edən mənzillərin sayı hər bina üzrə 10 və ya daha az olub.
"Report" xəbər verir ki, bu qənaətə Hesablama Palatası 2025-ci il üzrə İş Planına uyğun olaraq "Azəristiliktəchizat" ASC-də aparılan uyğunluq auditindən sonra gəlib.
Ümumilikdə isə 4 670 mənzildə istilik xidməti alanların xüsusi çəkisi 20 %-dən aşağı olub.
Palata qeyd edib ki, bu vəziyyət illərdir istilik təchizatı sisteminin modernləşdirilməsinin və abonent bazasının genişləndirilməsinin lazımi səviyyədə həyata keçirilməməsi ilə bağlıdır.
Son xəbərlər
16:46
Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
16:43
Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıbKomanda
16:43
Rəy
Türkiyədən çıxan PKK – qruplaşmanın dəyişməyən rolu - ŞƏRHAnalitika
16:39
Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyibMaliyyə
16:38
Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcəkİnfrastruktur
16:38
Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıbBiznes
16:34
Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edibXarici siyasət
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto