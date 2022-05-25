Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился

12:30

В 2021 году в Азербайджане наблюдалось снижение свободного остатка на едином казначейском счете, а поступления от управления или передачи в управление остаточных средств были незначительными по сравнению с прогнозом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”Об исполнении госбюджета на 2021 год“ и ”Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 год".

Согласно документу, поступления от управления или передачи в управление свободного остатка единого казначейского счета, указанные в параграфе "Поступления от управления свободным остатком средств" классификации доходов бюджета, поступили в госбюджет в размере 855 тыс. манатов против 5 670 тыс. манатов, предусмотренных на 2021 год, что на 4 815 тыс. манатов или 84,9% меньше прогнозируемого показателя.