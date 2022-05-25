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Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился

Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился 12:30
Финансы
25 мая 2022 г. 13:03
Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился

В 2021 году в Азербайджане наблюдалось снижение свободного остатка на едином казначейском счете, а поступления от управления или передачи в управление остаточных средств были незначительными по сравнению с прогнозом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”Об исполнении госбюджета на 2021 год“ и ”Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 год".

Согласно документу, поступления от управления или передачи в управление свободного остатка единого казначейского счета, указанные в параграфе "Поступления от управления свободным остатком средств" классификации доходов бюджета, поступили в госбюджет в размере 855 тыс. манатов против 5 670 тыс. манатов, предусмотренных на 2021 год, что на 4 815 тыс. манатов или 84,9% меньше прогнозируемого показателя.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: “Vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı azalıb”

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