Счетная палата: Среднемесячная зарплата в Нахчыване превысила 812 манатов

Валовый внутренний продукт (ВВП) Нахчыванской Автономной Республике в январе-июне текущего года увеличился на 4,5% до 759,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на анализ Счетной палаты, за отчетный период в регионе создано 540 новых рабочих мест.

В результате реализации госпрограмм по повышению уровня жизни населения среднемесячная заработная плата в автономной республике выросла на 5,9% до 812,1 маната.

По данным Палаты, расширение возможностей трудоустройства и усиление административных мер также оказали положительное влияние на рост местных доходов.