    Счетная палата: Среднемесячная зарплата в Нахчыване превысила 812 манатов

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 17:30
    Валовый внутренний продукт (ВВП) Нахчыванской Автономной Республике в январе-июне текущего года увеличился на 4,5% до 759,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на анализ Счетной палаты, за отчетный период в регионе создано 540 новых рабочих мест. 

    В результате реализации госпрограмм по повышению уровня жизни населения среднемесячная заработная плата в автономной республике выросла на 5,9% до 812,1 маната.

    По данным Палаты, расширение возможностей трудоустройства и усиление административных мер также оказали положительное влияние на рост местных доходов.

