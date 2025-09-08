Счетная палата: Среднемесячная зарплата в Нахчыване превысила 812 манатов
- 08 сентября, 2025
- 17:30
Валовый внутренний продукт (ВВП) Нахчыванской Автономной Республике в январе-июне текущего года увеличился на 4,5% до 759,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на анализ Счетной палаты, за отчетный период в регионе создано 540 новых рабочих мест.
В результате реализации госпрограмм по повышению уровня жизни населения среднемесячная заработная плата в автономной республике выросла на 5,9% до 812,1 маната.
По данным Палаты, расширение возможностей трудоустройства и усиление административных мер также оказали положительное влияние на рост местных доходов.
