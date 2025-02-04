Счетная палата сократила расходы на госзакупки на 5% в прошлом году

В 2024 году Счетная палата Азербайджана заключила 24 контракта на госзакупки на общую сумму 399,2 тыс. манатов.

В 2024 году Счетная палата Азербайджана заключила 24 контракта на госзакупки на общую сумму 399,2 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, это соответственно на 5% меньше и на 84,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Из них 23 контракта на сумму 379,5 тыс. манатов были заключены путем открытого тендера, один на сумму 19,7 тыс. манатов - в форме рамочного соглашения с применением запроса котировок.

В отчетном периоде конкурентные методы закупок применялись в 16 контрактах на сумму 260,7 тыс. манатов, что на 8,1% меньше и в 2 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 году 83,3% закупок были осуществлены в I полугодии и 16,7% - во II полугодии. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составляли 75% и 25% соответственно. Доля I полугодия в закупках в денежном выражении выросла с 58% до 82,4%, а доля II полугодия снизилась с 42% до 17,6%.

Все конкурентные закупки в отчетном году также проводились в электронной форме, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает хорошим показателем.

По контрактам, заключенным в прошлом году, в целом было исполнено на 321,9 тыс. манатов, что составляет 80,6% от суммы контрактов. По контрактам, заключенным в предыдущем году, было исполнено на 395,8 тыс. манатов (94,2% от суммы контрактов).

В 2024 году по контрактам, заключенным с применением предусмотренных законодательством методов закупок, была достигнута экономия в размере 44,1 тыс. манатов по сравнению с ожидаемой ценой. Средняя экономия в закупках составила 2,9 тыс. манатов относительно ожидаемой цены, что на 54,7% меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году экономия по отдельным контрактам варьировалась от 0,2% до 35,5% от ожидаемой цены (в предыдущем году - от 1,6% до 30,6%).