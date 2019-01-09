Счетная палата сэкономила около 26 тыс. манатов в прошлом году

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Счетная палата объявила результаты закупочных процедур, проведенных в 2018 году.

Как сообщает Report, Палата в прошлом году заключила тендерные договора на 280 120,94 маната.

Тем самым организация сэкономила 25 924 маната из запланированной для этих целей суммы.

Следует отметить, что в 2018 году стоимость закупочных товаров (работ и услуг) предполагалась в объеме 306 044,94 маната.