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Счетная палата с начала года провела семь аудиторских проверок в НАР

Счетная палата с начала года провела семь аудиторских проверок в НАР В январе-ноябре текущего года Счетная палата провела семь аудиторских проверок в Нахчыванской Автономной Республике.
Финансы
18 декабря 2024 г. 18:24
Счетная палата с начала года провела семь аудиторских проверок в НАР

В январе-ноябре текущего года Счетная палата провела семь аудиторских проверок в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, об этом заявил ее председатель Вугар Гюльмамедов на Финансовом форуме в Нахчыване.

"По итогам аудитов было решено восстановить средства на сумму 32,5 млн манатов в денежной, натуральной формах и путем взаимозачета. Материалы по пяти проверкам направлены в правоохранительные органы, а результаты других пяти аудитов представлены местному Кабинету министров для принятия мер в рамках их компетенций", — сообщил он.

Гюльмамедов отметил, что расследование выявленных нарушений указывает на слабость механизмов внутреннего контроля в учреждениях.

"Недостаточная ответственность должностных лиц, а также нехватка навыков и знаний в этой области становятся причиной выявленных недостатков. Мы считаем важным, чтобы государственные органы, такие как Министерство финансов и Счетная палата, оказывали поддержку улучшению финансового управления в государственном секторе Нахчывана. Это также способствует укреплению финансовой дисциплины. Именно поэтому мы поддерживаем проведение подобных встреч и рабочих семинаров", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Naxçıvanda 11 ayda 33 milyon manatın bərpasına qərar verilib

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