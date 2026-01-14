Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Счетная палата: Решения аудита по льготной ипотеке и субсидиям в ИКГФ исполнены

    Финансы
    • 14 января, 2026
    • 18:43
    Счетная палата: Решения аудита по льготной ипотеке и субсидиям в ИКГФ исполнены

    Обнародована информация о ходе исполнения решений, принятых по итогам аудита соответствия, проведенного в 2024 году в отношении формирования и управления средствами Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты, аудит выявил, что часть средств государственного бюджета, выделенных Фонду для финансирования льготных ипотечных кредитов и предназначенных для Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), не была полностью использована, длительное время оставалась на счетах Фонда и направлялась на другие активы. В связи с этим в Министерство финансов был направлен запрос о необходимости учитывать остатки средств на конец года при планировании финансирования на последующие периоды. Данное решение исполнено.

    В отчете отмечается, что в рамках аудита учтено исполнение обязательств на сумму 3 млн 120 тыс. 138,89 маната из 5 млн 220 тыс. 138,89 маната, размещенных на депозите в банке, ликвидированном к концу отчетного года. По оставшейся сумме требований в размере около 2,1 млн манатов обязательства частично обеспечены, и работа в этом направлении продолжается.

    Сообщается также, что продолжается контроль за исполнением аудиторских решений.

    Счетная палата ИКГФ ипотечные кредиты аудит
    Hesablama Palatası: İKZF-də güzəştli ipoteka və subsidiyalar üzrə audit qərarları icra olunub

    Последние новости

    19:25

    В Баку задержан подозреваемый в продаже подделок брендовых часов

    Происшествия
    19:16
    Мнение

    Азербайджан подключился к диалогу по энергобезопасности на форуме Ayder в Ризе

    В регионе
    19:09

    Арагчи сообщил Фидану, что в протестах в Иране наблюдается иностранный след - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:52

    Мэтью Брайза: TRIPP позволит Азербайджану стать ключевым звеном важного транзитного коридора

    В регионе
    18:43

    Счетная палата: Решения аудита по льготной ипотеке и субсидиям в ИКГФ исполнены

    Финансы
    18:39

    Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы "Аль-Удейд"

    Другие страны
    18:28
    Видео

    Число погибших при обрушении крана на поезд в Таиланде возросло до 32 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:27

    США приостанавливают рассмотрение виз для граждан 75 стран

    Другие страны
    18:13

    Трамп: Только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей