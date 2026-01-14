Счетная палата: Решения аудита по льготной ипотеке и субсидиям в ИКГФ исполнены

Обнародована информация о ходе исполнения решений, принятых по итогам аудита соответствия, проведенного в 2024 году в отношении формирования и управления средствами Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты, аудит выявил, что часть средств государственного бюджета, выделенных Фонду для финансирования льготных ипотечных кредитов и предназначенных для Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), не была полностью использована, длительное время оставалась на счетах Фонда и направлялась на другие активы. В связи с этим в Министерство финансов был направлен запрос о необходимости учитывать остатки средств на конец года при планировании финансирования на последующие периоды. Данное решение исполнено.

В отчете отмечается, что в рамках аудита учтено исполнение обязательств на сумму 3 млн 120 тыс. 138,89 маната из 5 млн 220 тыс. 138,89 маната, размещенных на депозите в банке, ликвидированном к концу отчетного года. По оставшейся сумме требований в размере около 2,1 млн манатов обязательства частично обеспечены, и работа в этом направлении продолжается.

Сообщается также, что продолжается контроль за исполнением аудиторских решений.