Счетная палата рекомендовала ГНФАР усовершенствовать механизмы прогнозирования

Счетная палата Азербайджана рекомендовала Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) усовершенствовать механизм прогнозирования с учетом расхождений между ожидаемыми и фактическими показателями по добыче и поступлениям от углеводородов.

Счетная палата Азербайджана рекомендовала Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) усовершенствовать механизм прогнозирования с учетом расхождений между ожидаемыми и фактическими показателями по добыче и поступлениям от углеводородов.

Как сообщает Report, соответствующие рекомендации изложены в заключении Палаты по исполнению бюджета ГНФАР за 2024 год.

В частности, Счетная палата предлагает:

- улучшить планирование ликвидности с учетом колебаний по месяцам и значительного прироста в конце года;

- повысить эффективность вложений в частные акции на фоне низкой доходности, включая диверсификацию по секторам и регионам, а также усилить анализ по ключевым показателям, таким как жизненный цикл активов, профиль ликвидности, соотношение риска и доходности, а также эффективность управляющих менеджеров;

- усовершенствовать институциональную базу для принятия инвестиционных решений в этом сегменте;

- утвердить окончательные бенчмарки по подпортфелю недвижимости, учитывая затраченное время и текущие ориентиры;

- внедрить подход, при котором реальная доходность становится одним из ключевых принципов в управлении средствами фонда.

Также в заключении указано, что по итогам 2024 года подпортфель недвижимости фонда показал отрицательную доходность на уровне -2,9%. Хотя это объясняется глобальной стагнацией на рынке, Счетная палата считает необходимым пересмотреть подходы к управлению рисками, в том числе к распределению рисков между партнерами, и обеспечить сбалансированность между доходностью и рисками.