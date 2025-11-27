Счетная палата разрабатывает новый механизм для систематизации недостатков
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 11:17
Коллегия Счетной палаты на заседании рассмотрела проект документа по классификации недостатков в сфере внешнего государственного финансового контроля.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату, участники заседания обсудили структуру классификации, методологию систематизации выявленных нарушений и их разделение на подкатегории, учет в соответствующей информационной системе и возможности применения единого подхода в будущем.
Кроме того, были рассмотрены механизмы контроля над выполнением рекомендаций, направленных на предотвращение недостатков.
По результатам обсуждений председатель дал поручения членам коллегии и руководителям структурных подразделений, в конце заседания было принято соответствующее решение по вопросу повестки дня.
