    Счетная палата разрабатывает новый механизм для систематизации недостатков

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 11:17
    Счетная палата разрабатывает новый механизм для систематизации недостатков

    Коллегия Счетной палаты на заседании рассмотрела проект документа по классификации недостатков в сфере внешнего государственного финансового контроля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, участники заседания обсудили структуру классификации, методологию систематизации выявленных нарушений и их разделение на подкатегории, учет в соответствующей информационной системе и возможности применения единого подхода в будущем.

    Кроме того, были рассмотрены механизмы контроля над выполнением рекомендаций, направленных на предотвращение недостатков.

    По результатам обсуждений председатель дал поручения членам коллегии и руководителям структурных подразделений, в конце заседания было принято соответствующее решение по вопросу повестки дня.

