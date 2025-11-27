Счетная палата разрабатывает новый механизм для систематизации недостатков

Коллегия Счетной палаты на заседании рассмотрела проект документа по классификации недостатков в сфере внешнего государственного финансового контроля.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, участники заседания обсудили структуру классификации, методологию систематизации выявленных нарушений и их разделение на подкатегории, учет в соответствующей информационной системе и возможности применения единого подхода в будущем.

Кроме того, были рассмотрены механизмы контроля над выполнением рекомендаций, направленных на предотвращение недостатков.

По результатам обсуждений председатель дал поручения членам коллегии и руководителям структурных подразделений, в конце заседания было принято соответствующее решение по вопросу повестки дня.