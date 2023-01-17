Счетная палата проведет проверки в Нахчыване

Счетная палата проведет проверки в различных государственных учреждениях Нахчывана.

Счетная палата проведет проверки в различных государственных учреждениях Нахчывана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

"Результаты проверок станут известны в конце этого месяца", - сказал он.

Напомним, что накануне в прокуратуре Автономной Республики было проведено расследование в связи с хищением государственного имущества должностным лицом ООО "Нахчыванские железные дороги".

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что бывший сотрудник ООО, акции которого принадлежат государству, Рамин Мирзоев, используя служебное положение, присвоил государственное имущество.

В прокуратуре Нахчыванской АР было возбуждено уголовное дело и на основании собранных доказательств Рамину Мирзоеву предъявлено обвинение по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса АР.