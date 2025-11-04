Счетная палата предупредила о росте переходящих проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

За январь–август текущего года более 200 млн манатов по 55 инфраструктурным проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре остались неосвоенными.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, несмотря на высокий уровень исполнения бюджета, за 8 месяцев не было осуществлено финансирование по 55 проектам на общую сумму 214,6 млн манатов (12 заказчиков).

В Счетной палате отмечают, что отсутствие финансирования по ряду направлений, как и в предыдущие годы, приведет к увеличению числа переходящих проектов и формированию остатков средств в конце года, а также обусловит продление реализации I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные территории.

В документе уточняется, какие ведомства и структуры не получили финансирования:

• Агентство водных ресурсов Азербайджана - 13 проектов на сумму 82,08 млн манатов;

• Управление государственного заповедника города Шуша - 3 проекта на 59,77 млн манатов;

• Министерство культуры - 8 проектов на 27,41 млн манатов;

• Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах - 11 проектов на 12,4 млн манатов;

• "Təmiz Şəhər" - 1 проект на 9 млн манатов;

• Госагентство автомобильных дорог Азербайджана - 7 проектов на 7,42 млн манатов;

• Министерство науки и образования - 2 проекта на 6,98 млн манатов;

• ИВ Газахского района - 1 проект на 5 млн манатов;

• Одна неназванная структура - 3 проекта на 3 млн манатов;

• Министерство сельского хозяйства - 4 проекта на 850 тыс. манатов;

• Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - 1 проект на 457,9 тыс. манатов;

• "Азерэнержи" - 1 проект на 218,6 тыс. манатов.