    Счетная палата предупредила о росте переходящих проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 11:11
    За январь–август текущего года более 200 млн манатов по 55 инфраструктурным проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре остались неосвоенными.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, несмотря на высокий уровень исполнения бюджета, за 8 месяцев не было осуществлено финансирование по 55 проектам на общую сумму 214,6 млн манатов (12 заказчиков).

    В Счетной палате отмечают, что отсутствие финансирования по ряду направлений, как и в предыдущие годы, приведет к увеличению числа переходящих проектов и формированию остатков средств в конце года, а также обусловит продление реализации I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные территории.

    В документе уточняется, какие ведомства и структуры не получили финансирования:

    • Агентство водных ресурсов Азербайджана - 13 проектов на сумму 82,08 млн манатов;

    • Управление государственного заповедника города Шуша - 3 проекта на 59,77 млн манатов;

    • Министерство культуры - 8 проектов на 27,41 млн манатов;

    • Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах - 11 проектов на 12,4 млн манатов;

    • "Təmiz Şəhər" - 1 проект на 9 млн манатов;

    • Госагентство автомобильных дорог Азербайджана - 7 проектов на 7,42 млн манатов;

    • Министерство науки и образования - 2 проекта на 6,98 млн манатов;

    • ИВ Газахского района - 1 проект на 5 млн манатов;

    • Одна неназванная структура - 3 проекта на 3 млн манатов;

    • Министерство сельского хозяйства - 4 проекта на 850 тыс. манатов;

    • Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - 1 проект на 457,9 тыс. манатов;

    • "Азерэнержи" - 1 проект на 218,6 тыс. манатов.

    Бюджетный пакет Счетная палата Карабах Восточный Зангезур проекты
