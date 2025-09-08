ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Счетная палата предупредила о рисках по исполнению госбюджета

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 17:14
    Счетная палата предупредила о рисках по исполнению госбюджета

    Счетная палата Азербайджана в своем анализе исполнения государственного бюджета в первом полугодии 2025 года предупредила о ряде рисков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет палаты.

    В нем отмечается, что в отчетном периоде, наряду с положительными тенденциями, выявлены и  определенные проблемы: "Основная доля в росте доходов госбюджета приходится на нефтяные доходы, особенно трансферты из Государственного нефтяного фонда. Так, доходы за январь-июнь этого года увеличились на 961,1 млн манатов, из которых 728,9 млн манатов или 75,8% из них были обеспечены именно за счет нефтегазового сектора".

    Отмечается, что в некоторых случаях не учитывались изменения, внесенные в правовые акты. Таким образом, 1,2 млн манатов по упраздненным государственным пошлинам поступило в бюджет.

    Палата отмечает, что по некоторым направлениям расходов бюджетная дисциплина остается на низком уровне. За январь-июнь этого года расходы государственного бюджета составили 17,1 млрд манатов или 41,3% от годового плана.

    Другим важным моментом стало направление средств из свободного остатка единого казначейского счета на сокращение внутреннего долга. Однако в законе "О бюджетной системе" такой механизм не предусмотрен. За отчетный период на эти цели было направлено около 1,4 млрд манатов.

    Счетная палата также сообщила о низком исполнении средств, предназначенных для возврата в Гарантийный фонд. Так, из 203,7 млн манатов, предусмотренных к возврату в текущем году, восстановлено только 10,7 млн манатов.

    Лента новостей