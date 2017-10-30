Счетная палата представила заключение на проект закона о государственном бюджете

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На очередном коллегиальном заседании Счетной палаты были обсуждены заключения Палаты на проекты законов "О государственном бюджете на 2018 год", "О бюджете на 2018 год соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих социальное обеспечение и социальную защиту", "О бюджете фонда по безработице на 2018 год".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно сообщению, участники заседания высказали свои предложения и рекомендации по заключениям, были приняты коллегиальные решения в связи с рекомендацией законопроектов на обсуждения в Милли Меджлисе.