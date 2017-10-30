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    Счетная палата представила заключение на проект закона о государственном бюджете

    Заключение было обсуждено на коллегиальном заседании структуры

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На очередном коллегиальном заседании Счетной палаты были обсуждены заключения Палаты на проекты законов "О государственном бюджете на 2018 год", "О бюджете на 2018 год соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих социальное обеспечение и социальную защиту", "О бюджете фонда по безработице на 2018 год".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

    Согласно сообщению, участники заседания высказали свои предложения и рекомендации по заключениям, были приняты коллегиальные решения в связи с рекомендацией законопроектов на обсуждения в Милли Меджлисе.

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