Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

Счетная палата считает необходимым усовершенствование некоторых статей законопроекта "О бюджетной системе".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По словам Садыгова, Счетная палата проанализировала показатели проекта закона о госбюджете на 2026 год в соответствии со статьей 16.1 закона "О бюджетной системе".

"По результатам анализа было установлено, что некоторые положения требуют доработки. Вместе с тем отмечу, что при внесении изменений в закон о бюджетной системе были учтены рекомендации Счетной палаты прошлых лет", - сказал он.

Он подчеркнул, что это способствует повышению прозрачности бюджетного процесса, эффективному управлению финансами и целевому использованию государственных средств.