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Счетная палата предложила внести изменения в закон о бюджетной системе

Счетная палата предложила внести изменения в закон о бюджетной системе Хотя согласно закону "О бюджетной системе", требуемые показатели в основном отражаются в законопроекте об исполнении государственного бюджета, количество этих показателей является незначительным по сравнению с данными, указанными в утвержденном законе о г
Финансы
25 мая 2022 г. 13:42
Счетная палата предложила внести изменения в закон о бюджетной системе

Хотя согласно закону "О бюджетной системе", требуемые показатели в основном отражаются в законопроекте об исполнении государственного бюджета, количество этих показателей является незначительным по сравнению с данными, указанными в утвержденном законе о госбюджете, что не позволяет обеспечить сопоставимость по некоторым направлениям.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2021 год" и "Ежегодный отчет по исполнению госбюджета на 2021 год".

Согласно документу, определение в новой бюджетно-налоговой политике направления по повышению прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами, и нацеливание на улучшение позиции нашей страны в "Индексе открытого бюджета" обусловливают необходимость внесения дополнений и изменений в законодательство, регулирующее отчетность по исполнению госбюджета.

Счетная палата, опираясь на опыт различных стран и руководствуясь требованиями диагностических инструментов, отмечает необходимость внесения изменений в статьи 18 и 20 закона "О бюджетной системе", регламентирующих также перечень соответствующих документов, для включения в документацию по исполнению госбюджета с целью повышения доступности и разнообразия отчетности и информации, представляемой в связи с исполнением государственного бюджета.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: “Şəffaflıqla bağlı addımlar davamlı olmalıdır”

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