​Счетная палата отчиталась перед Милли Меджлисом

В 2019 году Счетная палата провела 47 аудитов и 6 аналитических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, из них 28 пришлось на аудиты соответствия, 7 - финансовые аудиты, 8 - финансовые и соответствия. Впервые в стране были проведены 4 аудита эффективности.

Гюльмамедов отметил, что Счетная палата Азербайджана обеспечила восстановление средств в объеме 21,3 млн манатов: "Из них 19,6 млн манатов были восстановлены в госбюджет, 1,3 млн манатов - во внебюджетные государственные фонды, а 335 тыс. манатов - на счета госструктур".

"В целом 43% от всего объема средств, восстановленных в госбюджет в отчетном году, были связаны с недочетами, допущенными в процессе исполнения расходов на строительство", - сказал глава Палаты.

Он также подчеркнул, что в 2019 году Счетная палата Азербайджана представила в органы прокуратуры материалы о выявленных нарушениях по пяти контрольным мероприятиям: "Это в основном случаи нарушения законодательства о государственных закупках".