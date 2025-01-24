Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год

Счетная палата определила фискальные риски государственного бюджета на 2025 год.
Как сообщили Report в палате, эти риски могут серьезно повлиять на устойчивость государственной финансовой системы.
К ним относятся:
- Согласно прогнозам международных организаций, ожидается, что цены на нефть будут иметь в основном стабильную динамику до конца года. Так, относительное замедление роста китайской экономики, высокие глобальные процентные ставки, а также отсрочка сокращения добычи по соглашению ОПЕК+ дают основания полагать, что значительного роста цен на нефть не будет. Однако на фоне геополитических конфликтов на Ближнем Востоке, вероятность усиления давления на цены этого сырья высока.
- В зависимости от результатов выборов в США, предпочтение протекционизму и торговой фрагментации, включая повышение американских пошлин на импорт китайских товаров, может привести к росту напряженности между двумя крупными экономиками. В этом случае вероятность влияния соответствующей напряженности на глобальную экономику высока.
- Несмотря на улучшение фискальных балансов по сравнению с предыдущими годами, риски по некоторым странам все еще сохраняются. Так, хотя прогнозируется снижение государственного долга во многих странах, процентные платежи все еще остаются высокими, а в некоторых странах эти платежи составляют более половины фискальных доходов.
- Согласно бюджетной документации, в среднесрочном периоде, в том числе в следующем году, предусмотрено снижение капитальных расходов государственного бюджета, включая государственные капитальные вложения. Так, прогнозируется, что в следующем году капитальные расходы составят 12 млрд 310,6 млн манатов (на 3 млрд 65,2 млн меньше по сравнению с предыдущим годом), а к концу среднесрочного периода снизятся до 11 млрд 794,4 млн манатов.
- Ежегодное увеличение доли государственных инвестиций в портфеле инвестиций в основной капитал также можно считать фактором риска.
- По представленной информации, в государственном бюджете следующего года предусмотрено 1,1 млрд манатов на государственные заказы для 57 юридических лиц публичного права (ЮЛПП), что на 120,9 млн манатов или 12,1% больше по сравнению с ожидаемым исполнением 2024 года. В 2025 году также прогнозируется продолжение выделения субсидий государственным предприятиям. Согласно проекту, хотя сумма предварительно определенных расходов по этому направлению составляет 403,2 млн манатов и прогнозируется с уменьшением по сравнению с предыдущим годом, предполагается, что она будет больше за счет расходов, которые будут распределены в процессе исполнения.
По результатам внешнего государственного финансового контроля, проведенного Счетной палатой, в некоторых случаях выделенные средства длительное время остаются на банковских счетах соответствующих предприятий, что может формировать риски, связанные с нехваткой ресурсов.
- Согласно представленным данным, прогнозируется, что расходы на обслуживание государственного долга в следующем году составят 2 млрд 399,6 млн манатов, при этом процентные платежи составят 1 млрд 300,5 млн манатов или 54,2% этих расходов. На фоне того, что расходы на обслуживание государственного долга относятся к защищенным статьям расходов в законодательстве, значительное увеличение этих расходов при неизменном общем объеме государственных бюджетных расходов может привести к сокращению других расходов, служащих фискальной политике (или других функциональных разделов, включая образование, здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.).