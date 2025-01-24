Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год

Счетная палата определила фискальные риски государственного бюджета на 2025 год.

Счетная палата определила фискальные риски государственного бюджета на 2025 год.

Как сообщили Report в палате, эти риски могут серьезно повлиять на устойчивость государственной финансовой системы.

К ним относятся:

- Согласно прогнозам международных организаций, ожидается, что цены на нефть будут иметь в основном стабильную динамику до конца года. Так, относительное замедление роста китайской экономики, высокие глобальные процентные ставки, а также отсрочка сокращения добычи по соглашению ОПЕК+ дают основания полагать, что значительного роста цен на нефть не будет. Однако на фоне геополитических конфликтов на Ближнем Востоке, вероятность усиления давления на цены этого сырья высока.

- В зависимости от результатов выборов в США, предпочтение протекционизму и торговой фрагментации, включая повышение американских пошлин на импорт китайских товаров, может привести к росту напряженности между двумя крупными экономиками. В этом случае вероятность влияния соответствующей напряженности на глобальную экономику высока.

- Несмотря на улучшение фискальных балансов по сравнению с предыдущими годами, риски по некоторым странам все еще сохраняются. Так, хотя прогнозируется снижение государственного долга во многих странах, процентные платежи все еще остаются высокими, а в некоторых странах эти платежи составляют более половины фискальных доходов.

- Согласно бюджетной документации, в среднесрочном периоде, в том числе в следующем году, предусмотрено снижение капитальных расходов государственного бюджета, включая государственные капитальные вложения. Так, прогнозируется, что в следующем году капитальные расходы составят 12 млрд 310,6 млн манатов (на 3 млрд 65,2 млн меньше по сравнению с предыдущим годом), а к концу среднесрочного периода снизятся до 11 млрд 794,4 млн манатов.

- Ежегодное увеличение доли государственных инвестиций в портфеле инвестиций в основной капитал также можно считать фактором риска.

- По представленной информации, в государственном бюджете следующего года предусмотрено 1,1 млрд манатов на государственные заказы для 57 юридических лиц публичного права (ЮЛПП), что на 120,9 млн манатов или 12,1% больше по сравнению с ожидаемым исполнением 2024 года. В 2025 году также прогнозируется продолжение выделения субсидий государственным предприятиям. Согласно проекту, хотя сумма предварительно определенных расходов по этому направлению составляет 403,2 млн манатов и прогнозируется с уменьшением по сравнению с предыдущим годом, предполагается, что она будет больше за счет расходов, которые будут распределены в процессе исполнения.

По результатам внешнего государственного финансового контроля, проведенного Счетной палатой, в некоторых случаях выделенные средства длительное время остаются на банковских счетах соответствующих предприятий, что может формировать риски, связанные с нехваткой ресурсов.

- Согласно представленным данным, прогнозируется, что расходы на обслуживание государственного долга в следующем году составят 2 млрд 399,6 млн манатов, при этом процентные платежи составят 1 млрд 300,5 млн манатов или 54,2% этих расходов. На фоне того, что расходы на обслуживание государственного долга относятся к защищенным статьям расходов в законодательстве, значительное увеличение этих расходов при неизменном общем объеме государственных бюджетных расходов может привести к сокращению других расходов, служащих фискальной политике (или других функциональных разделов, включая образование, здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.).