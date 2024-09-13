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Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в Управлении приморского бульвара

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в Управлении приморского бульвара Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями, выявленными по итогам аудита в Управлении приморского бульвара и подведомственных ему структур.
Финансы
13 сентября 2024 г. 12:21
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в Управлении приморского бульвара

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с нарушениями, выявленными по итогам аудита в Управлении приморского бульвара и подведомственных ему структурах.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, соответствующее решение было принято на заседании коллегии, посвященном итогам аудита использования государственных средств и имущества в Управлении приморского бульвара.

Аудит охватил средства в размере 47,9 млн манатов, выделенные управлению в период с 2021 по 2023 годы.

Итоги аудита выявили ряд нарушений, в том числе наличие признаков состава преступления, в связи с чем было принято решение направить материалы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Dənizkənarı Bulvar İdarəsi ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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