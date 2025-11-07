Счетная палата не видит рисков в выполнении прогноза по доходам госбюджета-2026

Счетная палата не видит серьезных рисков в выполнении в 2026 году прогноза по доходам по некоторым источникам по линии Государственной налоговой службы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов на совместном заседании четырех парламентских комитетов при обсуждении проекта госбюджета на следующий год.

Он добавил, что по некоторым источникам налоговая эластичность расширится [то есть рост экономики приведет к увеличению налоговых поступлений].

Кроме того, по его словам, с учетом того, что в этом году сохранилась тенденция 2024 года превышения поступлений по линии Государственного таможенного комитета, было сделано заключение, что установленные прогнозы будут выполнены при условии отсутствия существенных изменений в основных экономических показателях, используемых при прогнозировании доходов.

"Бюджетные расходы 2026 года охватывают стратегические программы, такие как "Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы", в том числе "I Государственная программа о Великом возвращении на освобожденные от оккупации территории", - добавил заместитель председателя Счетпалаты.