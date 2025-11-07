Hesablama Palatasının sədr müavini: "Gələn ildən vergi elastikliyi artacaq"
- 07 noyabr, 2025
- 12:46
2026-cı ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə bəzi mənbələrdən proqnozlaşdırılan gəlirlərin reallaşdırılmasında ciddi risklər yaranmayacaq, bəzi mənbələr üzrə vergi elastikliyi artacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədr müavini Nəsir Sadıqov Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan hüquqları, Regional məsələlər komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.
Bundan başqa, onun sözlərinə görə, əvvəlki ildə müşahidə olunan meyilə uyğun olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə daxilolmaların çox nəzərdə tutulması tendensiyası davam etdirilib, gəlirlərin proqnozlaşdırılması prosesində istifadə olunan iqtisadi göstəricilərin tərkib komponentlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verməməsi şərti ilə müəyyən edilmiş proqnozların icra olunacağı qənaətinə gəlinib.
"2026-cı ilin büdcə xərcləri "2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası", o cümlədən "İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı" kimi strateji proqramları əhatə edir", - deyə sədr müavini əlavə edib.
Bundan başqa, Palata rəsmisi deyib ki, növbəti ildən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə və müvafiq müəssisələrə dövlət büdcəsindən ödənişlərin xəzinənin müşayiəti ilə aparılması nəzərdə tutulur: "Hesab edirik ki, bu, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi üzərində nəzarəti gücləndirəcək. Növbəti ilin dövlət büdcəsində bir sıra dövlət proqramı və tədbirlər üzrə xərclərin icrasının İcbari Tibbi Sığorta Fondunun vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün kifayət edici təminatlar mövcuddur".
Həmçinin onun sözlərinə görə, növbəti ildə dövlət büdcəsi kəsirinin 2,6 milyard manatının borclanmadan cəlb olunan vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur: "Kəsirin maliyyələşdirilməsində borclanmanın əsas mənbə kimi ön plana çıxması orta və uzunmüddətli perspektivdə borc yükünün artmasını şərtləndirməklə risk amili kimi qiymətləndirilə bilər. Əvvəlki illərin proqnoz göstəricilərinə nisbətən 2025-2026-cı illərdə kəsirin maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi borclanmanın kəsirə kəskin şəkildə yaxınlaşması diqqəti cəlb edən məqamlardandır".