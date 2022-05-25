Счетная палата назвала причины роста денежной базы в прошлом году

К концу 2021 года рост продаж валюты в Азербайджане и изменение остатка средств на Едином казначейском счету привели к значительному росту денежной базы.

К концу 2021 года рост продаж валюты в Азербайджане и изменение остатка средств на Едином казначейском счету привели к значительному росту денежной базы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект ”Об исполнении госбюджета на 2021 год“ и ”Годовой отчет об исполнении госбюджета на 2021 год".

Согласно документу, в отчетном году объем реализованной на аукционах валюты был на 8,4% меньше, чем в предыдущем году, а среднемесячная сумма продаж составила 557,4 млн долларов США. Пик продажи валюты пришелся на декабрь (989,2 млн долларов США), а самый низкий объем продаж был зафиксирован в мае в размере 312,9 млн долларов США.

В ноябре-декабре 2021 года объем реализованной валюты составил 27,6% от годового объема продаж, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост спроса на валюту за последние два месяца года привел к росту денежной базы на 32,2% в конце года. В конце года рост объема трансфертов и уменьшение остатка на Едином казначейском счету привели к увеличению денежной базы на 3,6 млрд. манатов.