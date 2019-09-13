Счетная палата: Госструктуры допускают много недочетов в ведении финансовой отчетности

"Госструктуры, которые используют бюджетные средства, допускают многочисленные недочеты в ведении бухгалтерской отчетности".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По словам В.Гюльмамедова, основная цель Палаты заключается в предоставлении заключения о консолидированной финансовой отчетности для государственного сектора: "На сегодняшний день в законодательстве страны не заложено никаких требований в связи с этим. Заключения не получается выдавать, поскольку не проводится консолидация финансовой отчетности не только госсектора, но и бюджетных организаций. Это важный документ, который отражает все государственные активы, обязательства и нематериальные активы. То есть государство должно иметь возможность использовать эти отчеты при принятии любых решений".

По его словам, система внутреннего контроля в государственных структурах слабая.

Он также отметил, что возглавляемое им ведомство не обращалось к правительству в связи с внесением в законодательство вопроса консолидации финансовой отчетности государственных органов: "Этот вопрос больше относится к ведению исполнительных органов. Чтобы дать заключение, нужно иметь консолидированный отчет. Но мы не обращались по данному вопросу".