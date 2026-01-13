Счетная палата: Финансовые нарушения в Верховном меджлисе НАР остаются неурегулированными

Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики до сих пор не устранил ряд финансовых нарушений, выявленных в 2024 году в ходе аудита использования государственных средств и иного госимущества в самом парламенте и подведомственных ему структурах.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете отчет Счетной палаты Азербайджана.

По итогам проверки установлено, что в аппарате Верховного меджлиса не обеспечено возвращение 2 710,65 маната заработной платы, начисленной уволенному сотруднику за фактически неотработанные дни, а также 664,10 маната излишне уплаченных страховых взносов за счет средств страхователя.

Кроме того, не выполнено восстановление 14 068 манатов, начисленных водителям за присвоение квалификационного класса с нарушением требований законодательства, а также 3 446,66 маната излишне выплаченных страховых взносов.

Также указано, что до сих пор не возвращены 2 871 манат, излишне выплаченные подрядчику сверх стоимости заключенного итогового договора.

Помимо этого, в ходе аудита выявлены серьезные нарушения касательно 31 млн 501 тыс. 489,24 маната средств, размещенных на банковском счете Фонда развития и защиты Нахчывана.

В отчете подчеркивается, что по всем перечисленным фактам исполнение принятых решений в настоящее время находится на стадии мониторинга.