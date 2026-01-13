Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Счетная палата: Финансовые нарушения в Верховном меджлисе НАР остаются неурегулированными

    Финансы
    • 13 января, 2026
    • 10:44
    Счетная палата: Финансовые нарушения в Верховном меджлисе НАР остаются неурегулированными

    Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики до сих пор не устранил ряд финансовых нарушений, выявленных в 2024 году в ходе аудита использования государственных средств и иного госимущества в самом парламенте и подведомственных ему структурах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете отчет Счетной палаты Азербайджана.

    По итогам проверки установлено, что в аппарате Верховного меджлиса не обеспечено возвращение 2 710,65 маната заработной платы, начисленной уволенному сотруднику за фактически неотработанные дни, а также 664,10 маната излишне уплаченных страховых взносов за счет средств страхователя.

    Кроме того, не выполнено восстановление 14 068 манатов, начисленных водителям за присвоение квалификационного класса с нарушением требований законодательства, а также 3 446,66 маната излишне выплаченных страховых взносов.

    Также указано, что до сих пор не возвращены 2 871 манат, излишне выплаченные подрядчику сверх стоимости заключенного итогового договора.

    Помимо этого, в ходе аудита выявлены серьезные нарушения касательно 31 млн 501 тыс. 489,24 маната средств, размещенных на банковском счете Фонда развития и защиты Нахчывана.

    В отчете подчеркивается, что по всем перечисленным фактам исполнение принятых решений в настоящее время находится на стадии мониторинга.

    Hesablama Palatası: Naxçıvan Ali Məclisində və tabeli qurumlarında pozuntular aradan qaldırılmayıb

    Лента новостей