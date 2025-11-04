Счетная палата: Доходы сводного бюджета зависят от колебаний цен на нефть и золото

Счетная палата Азербайджана прогнозирует, что в среднесрочной перспективе динамика доходов сводного бюджета будет крайне уязвима к изменениям на глобальных энергетических и финансовых рынках, а также к ценам на драгметаллы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета Азербайджана на 2026 год.

Согласно документу, волатильность цен на энергоносители в среднесрочном периоде окажет прямое влияние на два ключевых компонента сводного бюджета - доходы госбюджета и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Доля доходов ГНФАР в структуре сводного бюджета составляет 24,7–29%, и значительная их часть формируется за счет управления активами инвестиционного портфеля. Это делает доходность фонда одним из важнейших фактором, влияющих на общую динамику бюджетных поступлений.

Счетная палата отмечает, что доходы или убытки фонда от операций с акциями и золотом также будут прямо влиять на поступления в сводный бюджет.

По данным палаты, за 9 месяцев 2025 года цена на золото выросла на 1 200–1 300 долларов США за тройскую унцию, что позитивно сказалось на доходности ГНФАР и, как следствие, на росте доходов сводного бюджета.

Вместе с тем, в Счетной палате подчеркивают, что зависимость доходов бюджета от волатильных макроэкономических факторов - цен на нефть и газ, стоимость драгоценных металлов и колебания на мировых финансовых рынках - ограничивает точность прогнозов доходной части бюджета.