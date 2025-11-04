İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Hesablama Palatası: İcmal büdcənin gəlirləri enerji və qızıl bazarındakı dəyişkənlikdən asılı olacaq

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:22
    Hesablama Palatası: İcmal büdcənin gəlirləri enerji və qızıl bazarındakı dəyişkənlikdən asılı olacaq

    Hesablama Palatası ortamüddətli dövrdə icmal büdcənin gəlir dinamikası qlobal enerji və maliyyə bazarlarında, eləcə də qiymətli metalların dəyərində müşahidə olunan volatilliyə əhəmiyyətli dərəcədə həssas olacağını hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, ortamüddətli dövrdə enerji qiymətlərində baş verə biləcək dəyişkənlik icmal büdcənin iki əsas komponenti – dövlət büdcəsi və Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) gəlirlərinə birbaşa təsir göstərəcək.

    ARDNF-in gəlirlərinin icmal büdcədə 24,7–29% paya malik olması və bu gəlirlərin əhəmiyyətli hissəsinin investisiya portfeli üzrə aktivlərin idarə olunmasından formalaşması, Fondun gəlirlərinin icmal büdcənin ümumi gəlir dinamikasına mühüm təsir göstərəcəyini deməyə əsas verir.

    Hesablama Palatası qeyd edib ki, ortamüddətli dövrdə ARDNF-in səhm və qızıl aktivləri üzrə əldə edəcəyi gəlir və ya zərər də icmal büdcənin gəlirlərinə müvafiq təsir göstərəcək.

    Məlumata görə, 2025-ci ilin ilk üç rübündə qızılın qiyməti 1200–1300 ABŞ dolları civarında artıb. Bu, ARDNF-in gəlirliliyinin yüksəlməsi və nəticə etibarilə icmal büdcə gəlirlərinin artımı baxımından müsbət meyil kimi qiymətləndirilir.

    Palata hesab edir ki, ortamüddətli dövrdə icmal büdcənin gəlirlərinə təsir edən çoxsaylı makroiqtisadi və bazar amillərinin dəyişkənliyi – xüsusilə neft və qaz qiymətləri, qiymətli metalların dəyəri və qlobal maliyyə bazarlarındakı volatillik – gəlir proqnozlarının dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır.

    Hesablama Palatası Büdcə zərfi
    Счетная палата: Доходы сводного бюджета зависят от колебаний цен на нефть и золото

    Son xəbərlər

    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyinə yalan vəd verən şəxs saxlanılıb

    Digər
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti