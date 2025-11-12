Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Счетная палата: Дебиторская задолженность ГФСЗ превышает 285 млн манатов

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 14:25
    Счетная палата: Дебиторская задолженность ГФСЗ превышает 285 млн манатов

    Дебиторская задолженность Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 1 июля 2025 года составила 285,2 млн манатов, что на 7,8% больше, чем на начало года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона о бюджете ГФСЗ на 2026 год.

    В заключении отмечается, что на фоне роста дебиторской задолженности необходимо усилить административный контроль ГФСЗ за основными крупными страхователями и другими юридическими лицами. Ведомство считает важным разработать оптимальные решения, которые обеспечат минимизацию этой задолженности.

    Согласно документу, основной причиной возникновения дебиторской задолженности является несвоевременная уплата страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование. В таких случаях к страхователям применяются финансовые санкции и начисляются проценты.

    ГФСЗ Счетная палата дебиторская задолженность
    Hesablama Palatası: DSMF-nin debitor borcu 285 milyon manatı keçib

    Последние новости

    14:50

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащаться

    Внутренняя политика
    14:49

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    14:48

    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    14:46

    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Финансы
    14:46

    Президент: Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия

    Внутренняя политика
    14:40

    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    14:39
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Внутренняя политика
    14:38

    В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей