Счетная палата: Дебиторская задолженность ГФСЗ превышает 285 млн манатов

Дебиторская задолженность Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 1 июля 2025 года составила 285,2 млн манатов, что на 7,8% больше, чем на начало года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона о бюджете ГФСЗ на 2026 год.

В заключении отмечается, что на фоне роста дебиторской задолженности необходимо усилить административный контроль ГФСЗ за основными крупными страхователями и другими юридическими лицами. Ведомство считает важным разработать оптимальные решения, которые обеспечат минимизацию этой задолженности.

Согласно документу, основной причиной возникновения дебиторской задолженности является несвоевременная уплата страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование. В таких случаях к страхователям применяются финансовые санкции и начисляются проценты.