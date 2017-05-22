Счетная палата дала заключение на отчет по исполнению госбюджета на 2016 год

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание коллегии Счетной палаты.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, на заседании широко обсуждалось заключение структуры по годовому отчету об исполнении бюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2016 год".

В заключении, состоящем из 5 разделов, дан обширный анализ источников доходов госбюджета, текущего состояния государственных заимствований, дефиците бюджета и источников его финансирования, изучены разделы и параграфы функциональной и экономической классификации расходов госбюджета.

На заседании принято решение рекомендовать законопроект и годовой отчет об исполнении бюджета на обсуждение в Милли Меджлис.

Коллегия также утвердила программу контрольных мероприятий в соответствии с рабочим планом на 2017 год, заслушаны отчеты аудиторов в связи с исполнением представлений по результатам контрольных мероприятий, приняты соответствующие меры.