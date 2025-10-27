Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 27 октября, 2025
    • 16:24
    Счетная палата дала положительное заключение по финансовому отчету COP29

    Счетная палата Азербайджана провела аудит доходов и расходов Операционной компании COP29, связанных с подготовкой и проведением конференции.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, проверка была проведена в рамках Плана работы Счетной палаты на 2025 год и направлена на подтверждение достоверности финансовых данных.

    Аудит выполнен на основе международных принципов и стандартов IFPP (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements). Проверка охватывала корректность финансовых отчетов, соблюдение правовых норм в управлении средствами, а также эффективность системы внутреннего контроля.

    Согласно итогам, по состоянию на 31 мая 2025 года финансовая отчетность международного мероприятия COP29 получила положительное заключение. Отмечено, что 92,5 % поступлений пришлись на государственный бюджет, а 7,5 % - на другие источники.

    Таким образом, аудит не выявил серьезных нарушений в процессе подготовки и проведения COP29, в целом заключение является положительным.

    Hesablama Palatası COP29-un maliyyə hesabatına müsbət rəy verib

