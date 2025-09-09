Счетная палата: Бюджетные доходы регионов Азербайджана выросли на 1,2% в 2024 году

В 2024 году местные доходы регионов Азербайджана в целом составили 842 млн манатов, что на 66,8 млн манатов или 8,6% больше прогноза, и на 9,7 млн манатов или 1,2% больше показателя 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на бюллетень Счетной палаты, уровень исполнения местных доходов превысил доходы государственного бюджета на 6,5 процентных пункта.

В проекте государственного бюджета на 2025 год местные доходы прогнозируются в размере 793,9 млн манатов, а местные расходы - 799,2 млн манатов, что показывает рост на 2,4% и 1,8% соответственно по сравнению с 2024 годом. Рост объясняется совершенствованием фискального управления, расширением налоговой базы и усилением налоговой дисциплины. В отчетном году в структуру местных доходов был включен дополнительный вид платежа под названием "прочие поступления", а в других видах платежей существенных изменений не произошло.