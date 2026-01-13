Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Счетная палата: "Бакинский метрополитен" не устранил финансовые нарушения

    Счетная палата: Бакинский метрополитен не устранил финансовые нарушения

    ЗАО "Бакинский метрополитен" до настоящего времени не устранило ряд нарушений, выявленных в ходе аудита соответствия использования и управления государственными средствами и имуществом, проведенного в 2024 году.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты.

    В ведомстве отмечают, что выявленные финансовые и сметные нарушения касаются строительства третьей, новой "Фиолетовой" линии Бакинского метрополитена.

    Согласно материалам аудита, с 2024 года по настоящее время не обеспечено снижение разницы в 272 658,31 маната, возникшей в результате включения в смету работ, не предусмотренных проектной документацией по строительству электродепо "Ходжасан", входящего в "Фиолетовую" линии.

    Кроме того, сметные документы по выполненным на данном объекте работам на сумму 559 700 манатов (изменения объемов работ) с 2024 года также не прошли соответствующую экспертизу.

    В ходе аудита установлено, что вследствие неправильного применения нормативных корректирующих коэффициентов по выходам станции "B04" "Фиолетовой" линии, завышения расстояний перевозки по сравнению с фактическими показателями, а также неверного расчета единичной цены бетона стоимость работ была завышена в общей сложности на 255 238,2 маната. Снижение этой суммы в процессе исполнения работ обеспечено не было.

    В отчете также указывается, что с 2024 года по настоящее время не исполнено снижение завышенной стоимости работ на общую сумму 1 626 954,9 маната, в том числе: 1 286 277,3 маната - вследствие неправильного применения нормативов по перегонным тоннелям "B03–B04" и станции "B04" (верхнее строение пути и контактный рельс); 276 016,1 маната - по эвакуационным переходам в тоннелях между станциями "B03–B04" и архитектурной части станции "B04"; 64 661,5 маната - по установке верхнего строения пути и контактного рельса в электродепо "Ходжасан".

    Кроме того, несмотря на рекомендации по усилению внутреннего контроля на других объектах, где строительно-монтажные и благоустроительные работы выполнялись сверх проектно-сметной документации, а также по обращению в соответствующие государственные органы для внесения корректировок в сметные документы, с 2024 года прогресс в этом направлении зафиксирован не был.

    Исполнение аудиторских решений по всем указанным случаям в настоящее время остается на стадии мониторинга.

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

