Счетная палата Азербайджана выявила около 600 недочетов в прошлом году

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В 2019 году Счетная палата провела 47 аудитов и 6 аналитических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, из них 28 пришлось на аудиты соответствия, 7 - финансовые аудиты, 8 - финансовые и соответствия. Впервые в стране были проведены 4 аудита эффективности.

Кроме того, В.Гюльмамедов отметил, что в прошлом году аудиторы Счетной палаты выявили 561 недочет, что означает в среднем 13,1 недочета на каждый аудит.

"По сравнению с предыдущим годом количество контрольных мероприятий уменьшилось на 18,9%, недочетов - на 21,4%, в конечном итоге число недочетов на 1 аудит сократилось на 3%.

Аудиты соответствия и финансовые аудиты показывают, что нарушения преобладают в сфере бюджетного законодательства, государственных закупок, государственных капиталовложений, а также бухгалтерского учета и отчетности.