Счетная палата Азербайджана проведет проверки в мэрии и ряде государственных структур

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана проведет проверки в Исполнительной власти города Баку, министерстве молодежи и спорта, Национальном архивном управлении, Азербайджанском медицинском университете и Центральной больнице города Мингячевир. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Палаты, на последнем заседании коллегии организации утверждены программы аудитов в связи с запланированными контрольными мероприятиями по Рабочему плану Палаты на 2015 год.

Согласно программе, будут проведены проверки, касающиеся прогнозирования и исполнения внебюджетных поступлений и выделенных из государственных капиталовложений и резервных фондов государственного бюджета средств для Исполнительной власти города Баку, из централизованных расходов госбюджета на содержание аппарата министерства молодежи и спорта, на мероприятия по государственной программе "Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах", из местных расходов госбюджета на Центральную больницу города Мингячевир и находящихся в ее подчинении учреждений здравоохранения, из централизованных расходов на Национальное архивное управление, по разделу "Образование" на Азербайджанский медицинский университет.