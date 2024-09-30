Счетная палата Азербайджана избрана в правление ASOSAI на 2024-2027гг

09:43

Счетная палата Азербайджана избрана членом правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) на 2024-2027гг.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, на II пленарном заседании 16-й Ассамблеи ASOSAI состоялось голосование по избранию новых членов правления и Аудиторского комитета ASOSAI.

В результате голосования Азербайджан, Филиппины, Южная Корея, Казахстан, Пакистан, Малайзия, ОАЭ и Бутан избраны новыми членами правления ASOSAI на 2024-2027 года, а высшие органы аудита (ВОА) Ирана и Вьетнама - новыми членами Аудиторского комитета ASOSAI.

На заседании была также принята Нью-Делийская декларация.