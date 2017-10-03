Saxo Bank прогнозирует падение стоимости рубля

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Рублевый carry trade находится в стадии разворота. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это утверждает главный экономист Saxo Bank Стин Якобcен.

По его мнению, высокая доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа создает риски быстрого снижения рубля, как только они начнут выходить из российских активов. Якобcен прогнозирует рост курса доллара к рублю в область 62 к концу этого года.

За последние 12 месяцев трейдеры, покупавшие рубль против доллара, заработали 18%, однако подразумеваемый carry российской валюты снижается уже больше месяца. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, рубль утратит свою привлекательность уже через год.

Аналитическая группа Report отмечает, что стабилизация курса доллара и снижение учетной ставки в России значительно сократили прибыль иностранных инвесторов: "По этой причине они, скорее всего, направят инвестиции в другие страны".