​Saxo Bank: Китайская экономика должна перейти к модели, ориентированной на спрос

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Снижение китайских фондовых бирж на 33% за последние 3 месяца привлекло внимание экономических и финансовых кругов. За последние 2 года акции на китайских фондовых биржах выросли почти в 3 раза, в результате убыток потерпели более 80 млн. инвесторов.

Как сообщает Report, экономисты объясняют это глобальными проблемами в экономике Китая.

Стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен заявил, что Китай сейчас погрузился в пучину хаоса, но при этом совершенно ясно лишь одно - китайской экономике нужно отказываться от модели роста за счет инвестиций и переходить к западной схеме, ориентированной на спрос.

Доходность инвестиций в Китае сократилась слишком сильно, поэтому для того, чтобы добиться целевых показателей роста, и государственный, и частный секторы вынуждены все глубже и глубже залезать в долги. Процесс перебалансировки в сторону экономики, ориентированной на потребление, идет слишком медленно. Конечно, сейчас это позволяет сгладить болезненные явления, поскольку экономика по-прежнему во многом полагается на инвестиции, но, по сути, страна лишь отодвигает час расплаты и усугубляет свои базовые проблемы.

Последствия пузыря на фондовом рынке, возникшего в результате таких инвестиций, сейчас ощущаются очень остро. И не только в Китае, где миллионы инвесторов отчаянно пытаются свести к минимуму убытки, избавляясь от акций. Эти продажи, обернувшиеся паникой после изначального отказа регулятора от интервенций на выходных, всего за три недели привели к падению индекса Shanghai Stock Exchange Index на 33%.

Последние интервенции центрального банка - Народный банк Китая сократил требования к резервам для коммерческих банков, соответствующих некоторым стандартам кредитования, а также снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов – кажутся необоснованными, учитывая стабильные экономические показатели.

По мнению О.Хансена, эти изменения также серьезно повлияли на товарные рынки. Так, индекс Bloomberg за последние 3 дня снизился на 4,2%.