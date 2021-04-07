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Сара Майкл: ВБ готов поддержать реформы в банковском секторе Азербайджана

Сара Майкл: ВБ готов поддержать реформы в банковском секторе Азербайджана Существуют определенные трудности с депозитами, и я думаю, что правительство предпринимает правильные шаги для укрепления банковского сектора
Финансы
7 апреля 2021 г. 15:06
Сара Майкл: ВБ готов поддержать реформы в банковском секторе Азербайджана

В настоящее время национальная валюта Азербайджана стабильна, и учитывая прошлогоднюю ситуацию [падение цен на нефть привело к усилению давления на валютный рынок], можно сказать, что это заслуживает похвалы.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael), комментируя реальную ситуацию с национальной валютой Азербайджана и банковским сектором.

По словам Майкла, ВБ готов поддержать реформы, проводимые в Азербайджане: "В прошлом году произошло снижение объемов кредитных портфелей банков, и правительство предприняло ряд шагов для решения вопросов, связанных с проблемными кредитами.

Существуют определенные трудности с депозитами, и я думаю, что правительство предпринимает правильные шаги для укрепления банковского сектора.

Экономические прогнозы Всемирного банка, обновляемые каждый месяц, также включают нашу официальную позицию в отношении того, что происходит в этом секторе.

Считаю, что правительство уже озвучило вопросы, на которых сосредоточено основное внимание в связи с реформами, которые оно хочет провести в банковском секторе. Всемирный банк готов оказать поддержку Азербайджану и в этой области, и проанализировать ситуацию в данном секторе.

Мы также совместно с нашими коллегами из Международного валютного фонда (МВФ) проводим оценку финансового сектора Азербайджана в рамках программы FSAP (Financial Sector Assessment Program) [с 2013 года], которая включает в себя некоторые аспекты банковского сектора.

Таким образом, это может стать одним из путей решения некоторых проблем, существующих в банковском секторе государства".

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 26 коммерческих банков. В прошлом году были аннулированы лицензии 4 банков (AGBank, Amrahbank, AtaBank и NBCBank).

В 2020 году активы банков выросли на 2,5%, депозиты - на 4%, а вклады физических лиц - на 6,5%. А общий капитал сектора в 2020 году вырос на 2,5%. Общая прибыль действующих в стране банков составила 567,8 млн манатов.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых Азербайджаном.

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Версия на английском языке World Bank ready to support reforms in Azerbaijan’s banking sector: Sarah Michael 
Версия на азербайджанском языке Sara Maykl: “Azərbaycanda bank islahatlarına dəstək verməyə hazırıq”

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