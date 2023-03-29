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Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана

Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана На данный момент разрабатывается новая стратегия сотрудничества между Всемирным банком и правительством Азербайджана, которая охватит следующие 5 лет.
Финансы
29 марта 2023 г. 14:28
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана

На данный момент разрабатывается новая стратегия сотрудничества между Всемирным банком и правительством Азербайджана, которая охватит следующие 5 лет.

Об этом Report заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.

"Мы сейчас находимся в начале разработки нашей новой 5-летней программы совместно с правительством Азербайджана. Предыдущая программа только заканчивается, и сейчас мы обсуждаем с правительством, что будет в следующей", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время ВБ занимается инвестициями в 3 проекта, реализуемых совместно с правительством Азербайджана.

"Один проект направлен на обеспечение региональных связей, один – на поддержку занятости населения в Азербайджане, и последний на организацию судебных услуг", - сказала она.

С.Майкл отметила, что объем инвестиций во все три проекта составляет 215 млн долларов США.

"Все эти проекты находятся в стадии реализации, завершение ожидается в 2024 году и после него", - добавила она.

По словам Майкл, помимо инвестиций, ВБ оказывает Азербайджану техническую помощь, совместно работают над наращиванием потенциала и др.

"Мы работаем также в сфере поддержки образования, цифрового сектора, энергетики, возобновляемых источников", - подчеркнула Сара Майкл.

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