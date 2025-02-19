Налоговые льготы в Азербайджане будут пересмотрены

На вопросы Report о результатах проведенных реформ и предстоящих приоритетах ответила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

На прошлой неделе работники налоговой службы Азербайджана отметили свой профессиональный праздник. В рамках мероприятий, посвященных 25-летию современной налоговой системы страны, были подчеркнуты проведенные реформы и достигнутые успехи.

Развитие налоговой системы играет ключевую роль не только в формировании доходов государственного бюджета, но и в обеспечении прозрачности экономики, улучшении предпринимательской среды и борьбе с теневой экономикой. В последние годы шаги, направленные на совершенствование налогового администрирования и повышение качества услуг для налогоплательщиков, создали условия для дальнейшей модернизации этой сферы.

На вопросы Report о результатах проведенных реформ и предстоящих приоритетах ответила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

— Прошедшие 25 лет стали для налоговой службы успешным этапом развития, что неоднократно подчеркивалось на форуме на прошлой неделе. Учитывая, что налоговая система является одной из ведущих структур страны с точки зрения проводимых реформ, хотелось бы узнать ваше мнение о ее ближайшем будущем и возможном вкладе в экономическое развитие.

— Вы справедливо отметили значительные успехи, достигнутые налоговой системой. Говоря о будущем налоговых органов, важно учитывать фундамент, на котором оно строится. Сегодня налоговая служба обеспечивает более 77% фискальных доходов государственного бюджета. По итогам прошлого года поступления в бюджет по линии Государственной налоговой службы превысили 15,8 млрд манатов, из которых более 11 млрд пришлось на ненефтяной сектор. Это подтверждает, что реформы, направленные на развитие и повышение прозрачности именно ненефтяного сектора, дают положительные результаты.

Один из наших главных вкладов в экономическое развитие заключается в обеспечении фискальной устойчивости, поддержке прозрачного развития бизнес-субъектов, содействии повышению уровня занятости с помощью инструментов налоговой политики и достижении добровольного соблюдения налоговых обязательств через создание удобных административных условий для предпринимательской среды.

Основным индикатором прозрачности можно назвать рост занятости в частном секторе ненефтяного сектора, который стал результатом реформ, проведенных за последние 6 лет. В этом секторе занятость выросла более чем на 82%, а фонд заработной платы увеличился в 2,7 раза. Эти достижения стали важным вкладом в экономику и способствовали развитию и повышению прозрачности предпринимательства.

— Если обобщить все, что вы отметили, становится понятно, что уже есть четкие базовые принципы для ближайшего будущего. Государственная налоговая служба разработала Стратегию на 2025-2028 годы. Какие основные индикаторы и функции будут заложены в этой стратегии?

— Стратегия на 2025-2028 годы направлена на повышение фискальной устойчивости и улучшение предпринимательской среды. В центре внимания — развитие человеческого капитала в налоговых органах, повышение профессионализма и инновационности среди сотрудников. Также стратегия включает стимуляцию устойчивого экономического развития через налоговые механизмы, которые поддерживают бизнес и реинвестирование, а также борьбу с теневой экономикой и уклонением от налогов.

Основной приоритет стратегии — повышение добровольного налогового соответствия. Мы нацелены на улучшение налоговой культуры и создание удобных условий для уплаты налогов, что уже дало положительные результаты: 93% налоговых поступлений в прошлом году были получены за счет добровольных платежей.

— Хотелось бы узнать, есть ли на повестке дня разработка нового Налогового кодекса?

— Да, разработка нового Налогового кодекса началась в прошлом году — на первом этапе был создан специальный раздел на сайте налогового органа для сбора предложений от общественности и налогоплательщиков. Также проводились консультации с крупными холдингами, бизнес-сообществом и консалтинговыми компаниями — это позволило учесть мнения различных сторон в процессе разработки.

Основная цель нового Налогового кодекса — создать более понятное и эффективное налоговое законодательство, оптимизировать налоговую нагрузку и поддержать развитие предпринимательства. В частности, внимание будет уделено стимулированию перехода от малого к среднему бизнесу, а также внедрению экологических налогов и механизмов для поддержки устойчивости. Также планируется продолжить использование налоговых льгот для стратегических проектов, включая проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

— Как известно, Государственная налоговая служба предпринимает шаги по минимизации человеческого фактора в отношениях с налогоплательщиками и усилению роли цифровизации. Какие новшества ожидают налогоплательщиков в дальнейшем с точки зрения осуществления эффективного налогового администрирования?

— Цифровизация налогового администрирования действительно повышает качество работы налоговых органов и способствует улучшению сбора налогов. В то же время, она играет ключевую роль в защите прав налогоплательщиков и упрощении выполнения их обязательств. Цифровизация должна быть сбалансированной: усиливая налоговый контроль и сбор информации о налогоплательщиках, важно также улучшать качество и доступность электронных услуг. В противном случае это может привести к снижению добровольного соблюдения налогового законодательства, что повлияет на эффективность системы в целом.

Основное внимание мы уделяем аналитике данных и использованию искусственного интеллекта для рискоориентированного подхода в налоговом администрировании. Это позволит более эффективно проводить дистанционный контроль и перекрестные проверки. Мы также будем расширять и улучшать электронные услуги, особенно для микро- и малых предпринимателей. Среди нововведений — увеличение функционала мобильных приложений, упрощение заполнения деклараций и информирование налогоплательщиков о рисках. Превентивное информирование о потенциальных налоговых нарушениях поможет избежать серьезных санкций и обеспечит более эффективное администрирование, защищая права налогоплательщиков и способствуя фискальной устойчивости.