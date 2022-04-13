Самир Шарифов: Всемирный банк может предоставить льготный кредит на восстановление Карабаха

Всемирный банк может предоставить Азербайджану льготный кредит на восстановление Карабаха.

Всемирный банк может предоставить Азербайджану льготный кредит на восстановление Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева по итогам первого квартала текущего года.

"Сегодня Всемирный банк предлагает нам особые условия. Если мы достигнем с ними полного соглашения к середине следующего года, то сможем воспользоваться этими льготами. Принимая во внимание процесс восстановления нашего Карабаха, они решили, что могут предоставить нам кредиты на льготных условиях. На этих условиях мы можем выбрать те проекты, которые нам нужны. Иными словами, есть проекты, например, строительство дорог, на которые нам не нужно привлекать иностранную валюту. Но, в любом случае при выборе проектов мы должны учитывать наши валютные затраты. Возможно, мы могли бы привлечь средства на эти цели", - сказал министр.