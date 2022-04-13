О нас
Аудио новости

Самир Шарифов: Всемирный банк может предоставить льготный кредит на восстановление Карабаха

Самир Шарифов: Всемирный банк может предоставить льготный кредит на восстановление Карабаха Всемирный банк может предоставить Азербайджану льготный кредит на восстановление Карабаха.
Финансы
13 апреля 2022 г. 10:20
Самир Шарифов: Всемирный банк может предоставить льготный кредит на восстановление Карабаха

Всемирный банк может предоставить Азербайджану льготный кредит на восстановление Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева по итогам первого квартала текущего года.

"Сегодня Всемирный банк предлагает нам особые условия. Если мы достигнем с ними полного соглашения к середине следующего года, то сможем воспользоваться этими льготами. Принимая во внимание процесс восстановления нашего Карабаха, они решили, что могут предоставить нам кредиты на льготных условиях. На этих условиях мы можем выбрать те проекты, которые нам нужны. Иными словами, есть проекты, например, строительство дорог, на которые нам не нужно привлекать иностранную валюту. Но, в любом случае при выборе проектов мы должны учитывать наши валютные затраты. Возможно, мы могли бы привлечь средства на эти цели", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Samir Sharifov: World Bank may provide soft loan for Karabakh reconstruction
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Dünya Bankı Qarabağda yenidənqurmaya güzəştli kredit verə bilər”

Самое важное

Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
13 апреля 2022 г. 10:30
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi