Самир Шарифов: В сводном бюджете достигнут профицит в 4 млрд 700 млн манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Согласно оперативной информации, доходы сводного бюджета на 2018 год выполнены в размере 31 млрд 35 млн манатов, расходы - 26 млрд 334 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

По его словам, в прошлом году динамичное развитие экономики страны положительно сказалось и на выполнении государственного и сводного бюджетов.

С.Шарифов отметил, что в сводном бюджете достигнут профицит в размере 4 млрд 700 млн манатов, что составляет 5,9% ВВП.

Министр финансов добавил, что по сравнению с 2017 годом доходы были выполнены на 28,9% или на 6 млрд 750 млн манатов, расходы - 4,6% или 1 млрд 151 млн манатов больше.

"В 2018 году доходы госбюджета выполнены в размере 22 млрд 411 млн манатов, что на 262 млн манатов больше утвержденного прогноза. Дефицит госбюджета против прогноза в 951 млн манат фактически был на 644 млн манатов меньше, то есть сузился до 307 млн манатов.

Особо следует отметить рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора. Эти поступления были выполнены на 102,4% и составили 9 млрд 10 млн манатов, что больше предусмотренного прогнозом на 207 млн манатов и на 378 млн манатов или 4,4% больше, чем в 2017 году", - подчеркнул С.Шарифов.