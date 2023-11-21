Самир Шарифов: Увеличение трансфертов из ГНФАР не наносит ущерба целям бюджетного правила

В 2024 году предполагается увеличить сумму трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет, однако это не нанесет ущерба целям бюджетного правила, которое легло в основу фискальной политики страны.

В 2024 году предполагается увеличить сумму трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет, однако это не нанесет ущерба целям бюджетного правила, которое легло в основу фискальной политики страны.

Как передает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В настоящее время идет процесс снижения нефтяных доходов Азербайджана, что связано с двумя факторами. Одна из тенденций - глобальная декарбонизация, а другая - сокращение добычи на наших нефтяных месторождениях. Это отрицательно сказывается на доходах бюджета и должно быть компенсировано за счет поступлений из ненефтяного сектора. В проекте бюджета на следующий год также предусмотрен рост поступлений из ненефтяного сектора, ожидается значительный рост. Хотя он не компенсирует полностью сокращение нефтяных доходов. В связи с этим перед нами стоят большие задачи. Эти задачи в основном заключаются в реинтеграции в экономику страны освобожденных от оккупации территорий. Для этой цели важно ежегодно обеспечивать средства из бюджета. Считаю, что небольшое увеличение трансферта из ГНФАР обосновано, без ущерба для макроэкономической стабильности", - отметил он.