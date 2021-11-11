Самир Шарифов: Расходы на восстановление Карабаха – одни из приоритетных в бюджете

Расходы, связанные с восстановлением и реконструкцией освобожденных территорий, - одни из приоритетных в структуре расходов государственного бюджета на следующий год.

Расходы, связанные с восстановлением и реконструкцией освобожденных территорий, - одни из приоритетных в структуре расходов государственного бюджета на следующий год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения бюджета на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии.

"Выполнение такой почетной задачи, как восстановление и реконструкция Карабаха, возвращение наших соотечественников на родные земли, будет продолжено и в 2022 году, на эти цели предусмотрено выделить 2,2 миллиарда манатов", - сказал он.