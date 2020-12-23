Самир Шарифов: Остаток средств в казне ожидается в размере 500 млн манатов

Он будет использован для финансирования дефицита бюджета на следующий год

В 2021 году курс доллара США в Азербайджане предусмотрено сохранить на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в следующем году по линии Государственного таможенного комитета ожидается поступление в бюджет 3,9 млрд манатов: "В бюджете этого года была заложена цифра в 4 млрд, после уточнения она стала 3,83 млрд манатов. Ожидается, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики обеспечит поступление 5,674 млрд манатов в бюджет за счет ненефтяных налогов".

С.Шарифов также рассказал об исполнении бюджета на 2020 год: "Мы ожидаем остаток средств в казне в размере 500 млн манатов. Он будет использован для финансирования дефицита бюджета на следующий год".