Самир Шарифов: Незнающие люди манипулируют цифрами внешнего долга Азербайджана

© Report https://report.az/storage/news/5b51080945d931949974e2d93a691a70/c1197f9f-3cc7-4e6d-bb27-c981c2ffd5a2_292.jpg

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Внешний долг Азербайджана удвоился в манатном выражении после девальвации".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Незнающие люди манипулируют цифрами внешнего долга Азербайджана”, - сказал министр.

Он также рассказал о реализации проекта сельских инвестиций в Азербайджане:

"Не может быть и речи о прекращении реализации этого проекта. В предыдущие годы мы реализовывали проект за счет внешних заимствований, теперь же мы собираемся это сделать за счет внутренних ресурсов. Привлечение средств из-за рубежа уже нецелесообразно".