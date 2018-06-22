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    Самир Шарифов: Незнающие люди манипулируют цифрами внешнего долга Азербайджана

    Реализация проекта сельских инвестиций не будет приостановлена
    © Report

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Внешний долг Азербайджана удвоился в манатном выражении после девальвации".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    "Незнающие люди манипулируют цифрами внешнего долга Азербайджана”, - сказал министр.

    Он также рассказал о реализации проекта сельских инвестиций в Азербайджане:

    "Не может быть и речи о прекращении реализации этого проекта. В предыдущие годы мы реализовывали проект за счет внешних заимствований, теперь же мы собираемся это сделать за счет внутренних ресурсов. Привлечение средств из-за рубежа уже нецелесообразно".

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