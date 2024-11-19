Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов

16:06

В 2025 году доходы государственного бюджета Азербайджана от нефтегазового сектора ожидаются примерно на 750 млн манатов меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

"Одна из причин этого - снижение цены азербайджанской нефти в госбюджете с 75 до 70 долларов США за баррель, другая причина - истощение запасов наших нефтяных месторождений", - отметил министр.