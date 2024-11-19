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Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов

Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов 16:06
Финансы
19 ноября 2024 г. 16:22
Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов
Report

В 2025 году доходы государственного бюджета Азербайджана от нефтегазового сектора ожидаются примерно на 750 млн манатов меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

"Одна из причин этого - снижение цены азербайджанской нефти в госбюджете с 75 до 70 долларов США за баррель, другая причина - истощение запасов наших нефтяных месторождений", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Büdcənin neft-qaz gəlirləri 750 milyon manat azalacaq"

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