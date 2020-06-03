Самир Шарифов: Мы внесем коррективы в стратегию по управлению госдолгом

© Report — Самир Шарифов https://report.az/storage/news/8bff9b1e509e405bf63f85b0d39e8678/a09b1349-a2cb-4d58-b4b0-51f4176b2ccf_292.jpg

"На видеоконференции с руководителем Азиатского банка развития, Президент Ильхам Алиев проинформировал о ситуации в Азербайджане и о мерах, принятых против пандемии".

Как передает Report, об этом представителям СМИ заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, Азиатский банк развития в случае необходимости готов оказать финансовую и техническую помощь Азербайджану. В связи с этим Президент остановился на нескольких направлениях. Было поручено сотрудничать с Азиатским банком развития в этих областях и привлекать определенные кредиты и техническую экспертизу:

"Данные области, в основном включают управление водными ресурсами, реализацию ирригационного проекта в Нахчыванской Автономной Республике, в частности, улучшение системы профессионального образования. Эти страны имеют большой опыт в этой области".

Министр подчеркнул, что Азиатский банк развития предлагает реализовать специальную программу-проект в этой области: "Президент Ильхам Алиев дал положительное мнение по этому вопросу".

"Кроме того, состоялся обмен мнениями о железнодорожном проекте. Как известно, Азиатский банк развития и Французское агентство развития выделили кредит на реконструкцию железной дороги Баку-Ялама.

Президент также обсудил реализацию некоторых проектов на недавней видеоконференции с руководителем Европейского банка реконструкции и развития. После проведения соответствующего исследования в этой области нам придется внести некоторые коррективы в нашу стратегию по управлению государственным долгом, поскольку сегодняшняя стратегия была более консервативной. То есть был лимит и эти заимствования не были предоставлены. Мы подготовим наши предложения на этот счет и представим их правительству, а затем Президенту".