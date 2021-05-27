О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самир Шарифов: Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень

Самир Шарифов: Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень "Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень"
Финансы
27 мая 2021 г. 13:22
Самир Шарифов: Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень
google.az
0 : 00
0 : 00

Международные финансовые структуры отслеживали работу азербайджанского правительства в рамках борьбы с пандемией. Международный валютный фонд, по итогам завершившегося недавно мониторинга с Азербайджаном, высоко оценил меры, предпринятые страной, а также поддержку, оказываемую сфере здравоохранения и экономике.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень. В прошлом году была проведена кардинальная оптимизация государственного бюджета. В результате в ряде сфер сокращены расходы и сэкономлено 431,1 млн манатов", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Azərbaycan kredit reytinqində bir pillə artıma nail olub"

Самое читаемое

Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Сегодня пройдет финал конкурса Евровидение-2021
Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021"
22 мая 2021 г. 08:41
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi