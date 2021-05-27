Самир Шарифов: Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень

"Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень"

Международные финансовые структуры отслеживали работу азербайджанского правительства в рамках борьбы с пандемией. Международный валютный фонд, по итогам завершившегося недавно мониторинга с Азербайджаном, высоко оценил меры, предпринятые страной, а также поддержку, оказываемую сфере здравоохранения и экономике.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Азербайджан добился роста кредитного рейтинга на одну ступень. В прошлом году была проведена кардинальная оптимизация государственного бюджета. В результате в ряде сфер сокращены расходы и сэкономлено 431,1 млн манатов", - сказал он.