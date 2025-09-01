Самир Мамедов: В Азербайджане формируется новое поколение лидеров в сфере ИКТ

Цель Азербайджана - воспитать специалистов, способных конкурировать на глобальном уровне и управлять экспортом ИКТ.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на церемонии открытия 49-го Международного межуниверситетского соревнования по программированию (ICPC) в Баку.

По его словам, для воплощения этого видения в реальность страна тесно сотрудничает с признанными в мире партнерами: "Мы запустили программы, объединяющие международный опыт с местными амбициями, формируем новое поколение лидеров ИКТ".

Мамедов отметил, что цифровые инициативы в Азербайджане направлены на усиление местных ИТ-талантов и предоставление высококачественных услуг и продуктов для международных рынков.

"Азербайджан объявил цифровую трансформацию национальным приоритетом. Наше видение заключается в воспитании талантов, укреплении передовых навыков и создании инновационной, безопасной и конкурентоспособной на глобальном уровне цифровой экосистемы. Сегодня молодежь в нашей стране имеет расширенные возможности в программировании, искусственном интеллекте, кибербезопасности и многих других передовых областях. Это видение управляется нашими основными национальными рамками, концепцией цифрового развития, национальной стратегией по информационной безопасности и кибербезопасности, а также национальной стратегией по искусственному интеллекту", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в 2025 году впервые две азербайджанские команды - команда Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти представляют страну в мировом финале 49-го Международного межуниверситетского соревнования по программированию.